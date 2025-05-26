26.05.2025
Смотреть онлайн SJ de Carrasco A Women - CBPS Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: SJ de Carrasco A Women — CBPS Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
Завершен
25:22 24:26 25:16 25:16
3 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SJ de Carrasco A Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CBPS Women со счетом 24-26
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда SJ de Carrasco A Women со счетом 25-16
Тайм-аут
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча SJ de Carrasco A Women — CBPS Women
История последних встреч
SJ de Carrasco A Women
CBPS Women
1 победа
0 побед
100%
0%
22.06.2025
CBPS Women
0:3
SJ de Carrasco A Women
Комментарии к матчу