Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн SJ de Carrasco A Women - CBPS Women 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: SJ de Carrasco A WomenCBPS Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
SJ de Carrasco A Women
Завершен
25:22 24:26 25:16 25:16
3 : 1
26 мая 2025
CBPS Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SJ de Carrasco A Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CBPS Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CBPS Women со счетом 24-26
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда SJ de Carrasco A Women со счетом 25-16
Тайм-аут
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда SJ de Carrasco A Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча SJ de Carrasco A Women — CBPS Women

История последних встреч

SJ de Carrasco A Women
SJ de Carrasco A Women
CBPS Women
SJ de Carrasco A Women
1 победа
0 побед
100%
0%
22.06.2025
CBPS Women
CBPS Women
0:3
SJ de Carrasco A Women
SJ de Carrasco A Women
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эдмонтон Эдмонтон
Флорида Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Барыс Барыс
Авангард Авангард
23 Ноября
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Салават Юлаев Салават Юлаев
23 Ноября
14:00
Верона Верона
Парма Парма
23 Ноября
14:30
Осер Осер
Лион Лион
23 Ноября
17:00
Лидс Лидс
Астон Вилла Астон Вилла
23 Ноября
17:00