26.05.2025
Смотреть онлайн Bohemios J Women - Defensor De Maldonado Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Bohemios J Women — Defensor De Maldonado Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
Завершен
25:21 25:19 19:25 25:17
3 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Bohemios J Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Bohemios J Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Bohemios J Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда Defensor De Maldonado Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Defensor De Maldonado Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Bohemios J Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Bohemios J Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Bohemios J Women со счетом 25-19
Сет 3. Команда Defensor De Maldonado Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Defensor De Maldonado Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Bohemios J Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Defensor De Maldonado Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Defensor De Maldonado Women со счетом 19-25
Сет 4. Команда Bohemios J Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Bohemios J Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Bohemios J Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Bohemios J Women первая набрала 20 очков
Превью матча Bohemios J Women — Defensor De Maldonado Women
История последних встреч
Bohemios J Women
Defensor De Maldonado Women
1 победа
0 побед
100%
0%
29.06.2025
Bohemios J Women
3:1
Defensor De Maldonado Women
