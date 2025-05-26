26.05.2025
Смотреть онлайн SJ de Carrasco B Женщины - Баже - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Апертура Примера - Женщины: SJ de Carrasco B Женщины — Баже - Женщины . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Уругвай Апертура Примера - Женщины
Завершен
25:17 25:23 25:17
3 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SJ de Carrasco B Женщины со счетом 25-17
Сет 2. Команда Баже - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SJ de Carrasco B Женщины со счетом 25-23
Сет 3. Команда Баже - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча SJ de Carrasco B Женщины — Баже - Женщины
История последних встреч
SJ de Carrasco B Женщины
Баже - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
06.07.2025
SJ de Carrasco B Женщины
1:3
Баже - Женщины
