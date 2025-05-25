25.05.2025
Смотреть онлайн Limeira U19 Women - Сан-Бернарду Волей U19- Женщины 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Limeira U19 Women — Сан-Бернарду Волей U19- Женщины . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:19 25:14 25:20
3 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сан-Бернарду Волей U19- Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Limeira U19 Women со счетом 25-19
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Limeira U19 Women со счетом 25-14
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Limeira U19 Women — Сан-Бернарду Волей U19- Женщины
Комментарии к матчу