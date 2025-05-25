Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Madelynn Ludwig - Rose Seccia 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urbana Women: Madelynn LudwigRose Seccia, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Urbana Women
Madelynn Ludwig
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
25 мая 2025
Rose Seccia
Игры 1/2 финала
06.09
США Susana Souhrada США Адесува Осабухин
-
-
Неявка команды
06.09
США Ariane Lesterhuis США Zimora McKnight
-
-
Отменен
06.09
США Ella Olofson США Estela Loureiro
-
-
Отказ
06.09
США Tanika Saravanan США Evelyn Whiteside
-
-
Неявка команды
06.09
Украина Alina Vysochenko США Rose Seccia
2
1
4
4
6
6
6
6
Завершен
25.05
США Ариэль Мадатали США Ава Бруно
2
0
6
4
6
2
Завершен
25.05
Франция Людмилла Баншек США Меган Хаусер
0
2
0
6
3
6
Завершен
25.05
Канада Madelynn Ludwig США Rose Seccia
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.05
США Jessica Kovalcik США Kida Ferrari
0
2
3
6
2
6
Завершен
24.05
Венесуэла Donatella Guarnieri США Susana Souhrada
2
1
6
4
2
6
6
4
Завершен
24.05
США Акари Мацуно США Аутумн Рабджонс
2
1
6
7
7
6
7
6
Завершен
24.05
США Тейлор Гётц США Skye Madatali
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
США Элизабет Дунак США Estela Loureiro
2
1
6
6
5
5
6
6
Завершен
24.05
США Paula Cerda США Amy Duong
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
США Juliana Singeorzan США Katiana Gonzalez
2
0
6
6
7
7
Завершен
