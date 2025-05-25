25.05.2025
Смотреть онлайн Madelynn Ludwig - Rose Seccia 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urbana Women: Madelynn Ludwig — Rose Seccia, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Urbana Women
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
25 мая 2025
Игры 1/2 финала
06.09
-
-
Неявка команды
06.09
-
-
Отменен
06.09
-
-
Отказ
06.09
-
-
Неявка команды
06.09
2
1
4
4
6
6
6
6
Завершен
25.05
2
0
6
4
6
2
Завершен
25.05
0
2
0
6
3
6
Завершен
25.05
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.05
0
2
3
6
2
6
Завершен
24.05
2
1
6
4
2
6
6
4
Завершен
24.05
2
1
6
7
7
6
7
6
Завершен
24.05
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
2
1
6
6
5
5
6
6
Завершен
24.05
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
2
0
6
6
7
7
Завершен
Комментарии к матчу