24.05.2025
Смотреть онлайн Такэто Такамисава - Derek Pham 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Такэто Такамисава — Derek Pham, 1/2 финала . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: Meikai University - Court 02
UTR Pro Urayasu
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
24 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
43%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
Комментарии к матчу