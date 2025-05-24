Фрибет 15000₽
24.05.2025

Смотреть онлайн Toa Maeda - Jaden Dewandaka Tan 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Toa MaedaJaden Dewandaka Tan, Финал . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 03.

МСК, Финал, Корт: Meikai University - Court 03
UTR Pro Urayasu
Toa Maeda
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
24 мая 2025
Jaden Dewandaka Tan
Игры Финал
24.05
Япония Ретаро Мацумура Австралия Derek Pham
0
2
3
6
4
6
Завершен
24.05
Англия Маттиас Соуткомбе Япония Ko Nagashima
2
0
6
1
7
6
Завершен
24.05
Япония Рёта Танума Япония Taiyo Kurata
2
0
6
3
6
3
Завершен
24.05
Япония Satoru Nakajima Япония Christopher Kosei Ono
2
0
7
6
6
3
Завершен
24.05
Япония Toa Maeda Индонезия Jaden Dewandaka Tan
0
2
5
7
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
