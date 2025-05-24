Текстовая трансляция

Гейм 1 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Satoru Nakajima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40