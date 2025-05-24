Фрибет 15000₽
24.05.2025

Смотреть онлайн Satoru Nakajima - Christopher Kosei Ono 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Satoru NakajimaChristopher Kosei Ono, Финал . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 02.

МСК, Финал, Корт: Meikai University - Court 02
UTR Pro Urayasu
Satoru Nakajima
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
24 мая 2025
Christopher Kosei Ono
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Satoru Nakajima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Satoru Nakajima
Satoru Nakajima
Christopher Kosei Ono
Satoru Nakajima
1 победа
0 побед
100%
0%
30.06.2025
Christopher Kosei Ono
Christopher Kosei Ono
0:2
Satoru Nakajima
Satoru Nakajima
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
68%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
Игры Финал
24.05
Япония Ретаро Мацумура Австралия Derek Pham
0
2
3
6
4
6
Завершен
24.05
Англия Маттиас Соуткомбе Япония Ko Nagashima
2
0
6
1
7
6
Завершен
24.05
Япония Рёта Танума Япония Taiyo Kurata
2
0
6
3
6
3
Завершен
24.05
Япония Satoru Nakajima Япония Christopher Kosei Ono
2
0
7
6
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
