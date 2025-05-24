Фрибет 15000₽
Рейтинг букмекеров
24.05.2025

Смотреть онлайн Сяо-Ди Ю - Е Ма Синь 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Сяо-Ди ЮЕ Ма Синь . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Andong
Сяо-Ди Ю
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
24 мая 2025
Е Ма Синь
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
60%
75%
