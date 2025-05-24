Текстовая трансляция

Гейм 1 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40