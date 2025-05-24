Текстовая трансляция

Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 23 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40