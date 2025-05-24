24.05.2025
Смотреть онлайн Джейк Делани - Сунву Квон 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Джейк Делани — Сунву Квон . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(1:6, 7:6, 1:6)
(1:6, 7:6, 1:6)
1 : 2
24 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
6
13
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
57%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу