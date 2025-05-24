Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.05.2025

Смотреть онлайн Джейк Делани - Сунву Квон 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Джейк ДеланиСунву Квон . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Andong
Джейк Делани
Завершен
(1:6, 7:6, 1:6)
1 : 2
24 мая 2025
Сунву Квон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Джейк Делани
Джейк Делани
Сунву Квон
Джейк Делани
1 победа
1 победа
50%
50%
02.08.2025
Сунву Квон
Сунву Квон
2:0
Джейк Делани
Джейк Делани
Обзор
25.07.2025
Джейк Делани
Джейк Делани
2:0
Сунву Квон
Сунву Квон
Обзор

Статистика матча

Эйсы
6
13
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
57%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Лилль Лилль
Париж Париж
23 Ноября
22:45
Партизан Партизан
Стеднтский Центр Стеднтский Центр
23 Ноября
22:00
Касабланка Касабланка
Nairobi United Nairobi United
23 Ноября
22:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Динамо Сассари Динамо Сассари
23 Ноября
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Хапоэль Холон Хапоэль Холон
23 Ноября
21:55
АЕК АЕК
Арис Салоники Арис Салоники
23 Ноября
22:00
Дубрава Загреб Дубрава Загреб
Сплит Сплит
23 Ноября
22:00
Barkom Lwow Barkom Lwow
Политехника Люблин Политехника Люблин
23 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA