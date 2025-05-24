Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.05.2025

Смотреть онлайн Ретаро Мацумура - Kotaro Mochizuki 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Ретаро МацумураKotaro Mochizuki, 1/2 финала . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 01.

МСК, 1/2 финала, Корт: Meikai University - Court 01
UTR Pro Urayasu
Ретаро Мацумура
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
24 мая 2025
Kotaro Mochizuki
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
64%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
29%
Игры 1/2 финала
24.05
Япония Такэто Такамисава Австралия Derek Pham
0
2
1
6
1
6
Завершен
24.05
Япония Ретаро Мацумура Япония Kotaro Mochizuki
2
0
6
4
6
3
Завершен
23.05
Япония Рёта Танума Сингапур Maximus Z Wong
2
1
6
6
4
4
6
6
Завершен
23.05
США Gaku Nayuki Япония Toa Maeda
-
-
Неявка команды
23.05
Австралия Stefan Harangozo Япония Christopher Kosei Ono
-
-
Неявка команды
23.05
Япония Ko Nagashima США Такеясу Сэкигучи
-
-
Неявка команды
23.05
Япония Taiyo Kurata Япония Kosuke Nakanishi
2
1
3
6
7
6
6
4
Завершен
23.05
Япония Taichi Wakamatsu Индонезия Jaden Dewandaka Tan
0
2
3
6
3
6
Завершен
23.05
Англия Маттиас Соуткомбе Япония Haru Kawanaka
2
1
6
2
3
6
6
3
Завершен
23.05
Япония Satoru Nakajima Канада Эмилиано Хоркера
2
0
6
4
7
5
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA