24.05.2025
Смотреть онлайн Ретаро Мацумура - Kotaro Mochizuki 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Ретаро Мацумура — Kotaro Mochizuki, 1/2 финала . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: Meikai University - Court 01
UTR Pro Urayasu
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
24 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
64%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
29%
