23.05.2025
Смотреть онлайн Brendan Loh - Танапатт Нирундорн 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Brendan Loh — Танапатт Нирундорн . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 06.
МСК, Корт: Court 06
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
57%
