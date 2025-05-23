23.05.2025
Смотреть онлайн Матик Кризник - Gordon Gallagher 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Матик Кризник — Gordon Gallagher . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 06.
МСК, Корт: Court 06
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Матик Кризник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Gordon Gallagher - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Матик Кризник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Матик Кризник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Матик Кризник - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Матик Кризник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Gordon Gallagher - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Матик Кризник - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
