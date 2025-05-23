23.05.2025
Смотреть онлайн Алекса Чирич - Александр Калинин 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Алекса Чирич — Александр Калинин . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 02.
МСК, Корт: Court 02
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Алекса Чирич
Александр Калинин
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Алекса Чирич
2:0
Александр Калинин
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
75%
41%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу