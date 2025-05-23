23.05.2025
Смотреть онлайн Charlie Robin - John Patrick Popowich 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Charlie Robin — John Patrick Popowich . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.
МСК, Корт: Court 05
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(4:6, 6:0, 6:0)
2 : 1
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - John Patrick Popowich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - John Patrick Popowich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - John Patrick Popowich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - John Patrick Popowich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Charlie Robin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - John Patrick Popowich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - John Patrick Popowich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Charlie Robin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Charlie Robin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
68%
52%
Реализация брейк - пойнтов
53%
60%
