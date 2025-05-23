23.05.2025
Смотреть онлайн Tygen Goldammer - Andrii Zimnokh 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Tygen Goldammer — Andrii Zimnokh . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 01.
МСК, Корт: Court 01
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tygen Goldammer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrii Zimnokh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Andrii Zimnokh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Tygen Goldammer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrii Zimnokh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Tygen Goldammer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Tygen Goldammer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tygen Goldammer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Tygen Goldammer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Andrii Zimnokh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Andrii Zimnokh - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
48%
77%
Реализация брейк - пойнтов
14%
57%
Комментарии к матчу