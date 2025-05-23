23.05.2025
Смотреть онлайн Cooper Johnson - Лачлан Браин 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Cooper Johnson — Лачлан Браин . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.
МСК, Корт: Court 05
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лачлан Браин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лачлан Браин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лачлан Браин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лачлан Браин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лачлан Браин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лачлан Браин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лачлан Браин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
Комментарии к матчу