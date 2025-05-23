Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Elias Shokry - Samuel Nicholson 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Elias ShokrySamuel Nicholson . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 02.

МСК, Корт: Court 02
UTR Pro Tuscaloosa
Elias Shokry
Завершен
(6:4, 1:6, 2:6)
1 : 2
23 мая 2025
Samuel Nicholson
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
66%
82%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Вашингтон Вашингтон
20 Ноября
03:07
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
20 Ноября
03:30
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
20 Ноября
03:10
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA