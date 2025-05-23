23.05.2025
Смотреть онлайн Elias Shokry - Samuel Nicholson 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Elias Shokry — Samuel Nicholson . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 02.
МСК, Корт: Court 02
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(6:4, 1:6, 2:6)
1 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Samuel Nicholson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Samuel Nicholson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Samuel Nicholson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
66%
82%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
