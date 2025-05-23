23.05.2025
Смотреть онлайн AJ Deem - Энцо Агуярд 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: AJ Deem — Энцо Агуярд . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 01.
МСК, Корт: Court 01
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - AJ Deem - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Энцо Агуярд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - AJ Deem - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
53%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
Комментарии к матчу