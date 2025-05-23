Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Сяо-Ди Ю 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Дэйеон Бакк — Сяо-Ди Ю . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .