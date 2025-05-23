23.05.2025
Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Сяо-Ди Ю 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Дэйеон Бакк — Сяо-Ди Ю . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Andong
Завершен
(6:4, 1:6, 4:6)
1 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
46%
61%
Реализация брейк - пойнтов
37%
83%
Комментарии к матчу