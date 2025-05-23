23.05.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Сохён Парк 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Дженис Тжен — Сохён Парк . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
ITF W35 Andong
(6:0, 6:1)
2 : 0
23 мая 2025
Гейм 1 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Дженис Тжен
Сохён Парк
1 победа
0 побед
100%
0%
28.06.2025
Дженис Тжен
2:0
Сохён Парк
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
71%
36%
Реализация брейк - пойнтов
58%
33%
Комментарии к матчу