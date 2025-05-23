23.05.2025
Смотреть онлайн Аюми Миямото - Хаю Киношита 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Аюми Миямото — Хаю Киношита . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(6:3, 4:6, 4:6)
1 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Аюми Миямото
Хаю Киношита
1 победа
0 побед
100%
0%
27.06.2025
Хаю Киношита
1:2
Аюми Миямото
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
45%
58%
Реализация брейк - пойнтов
40%
37%
Комментарии к матчу