23.05.2025
Смотреть онлайн Sae Noguchi - Хонока Кобаяши 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Sae Noguchi — Хонока Кобаяши . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
43%
47%
Реализация брейк - пойнтов
75%
47%
Комментарии к матчу