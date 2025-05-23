23.05.2025
Смотреть онлайн Майо Мушика - Nao Nishino 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Майо Мушика — Nao Nishino . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Nao Nishino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Майо Мушика - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Nao Nishino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Nao Nishino - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nao Nishino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Nao Nishino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Nao Nishino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
