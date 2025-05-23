23.05.2025
Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Хонори Кояма 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Шихо Тсужиока — Хонори Кояма . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Шихо Тсужиока
Хонори Кояма
1 победа
0 побед
100%
0%
26.07.2025
Шихо Тсужиока
2:1
Хонори Кояма
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
60%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу