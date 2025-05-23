Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Юн-Сеонг Чунг - Санхуи Шин 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Юн-Сеонг ЧунгСанхуи Шин . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Andong
Юн-Сеонг Чунг
Завершен
(4:6, 6:2, 3:6)
1 : 2
23 мая 2025
Санхуи Шин
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
54%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
35%
Комментарии к матчу
