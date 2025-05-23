Смотреть онлайн Сунву Квон - Дук Хее Ли 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Сунву Квон — Дук Хее Ли . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .