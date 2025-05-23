23.05.2025
Смотреть онлайн Сунву Квон - Дук Хее Ли 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Сунву Квон — Дук Хее Ли . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(6:1, 3:0)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
44%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
