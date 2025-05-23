23.05.2025
Смотреть онлайн Kalieva/Sanchez - Herrero Linana/Rogers 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Pelham WD: Kalieva/Sanchez — Herrero Linana/Rogers . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Pelham WD
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Kalieva/Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kalieva/Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kalieva/Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kalieva/Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Kalieva/Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kalieva/Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kalieva/Sanchez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kalieva/Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Kalieva/Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Herrero Linana/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Herrero Linana/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
53%
64%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
