23.05.2025
Mourino/Fernandez Cano - Stupaczuk/Lebron 23.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Mourino/Fernandez Cano — Stupaczuk/Lebron, 1/8 финала . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Fernandez Cano/Mourino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Fernandez Cano/Mourino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Fernandez Cano/Mourino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
44%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
