23.05.2025

Смотреть онлайн Mourino/Fernandez Cano - Stupaczuk/Lebron 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Mourino/Fernandez CanoStupaczuk/Lebron, 1/8 финала . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Mourino/Fernandez Cano
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
23 мая 2025
Stupaczuk/Lebron
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Fernandez Cano/Mourino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Fernandez Cano/Mourino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Fernandez Cano/Mourino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
44%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Игры 1/8 финала
23.05
Mourino/Fernandez Cano Mourino/Fernandez Cano Stupaczuk/Lebron Stupaczuk/Lebron
0
2
0
6
3
6
Завершен
23.05
Coello/Tapia Coello/Tapia Goenaga/Hernandez Goenaga/Hernandez
2
0
6
2
6
1
Завершен
23.05
Garcia Diestro/Esbri Garcia Diestro/Esbri Navarro/Bergamini Navarro/Bergamini
2
0
6
4
7
6
Завершен
22.05
Gonzalez Luque/Sanz Gonzalez Luque/Sanz Augsburger/Cardona Augsburger/Cardona
0
2
6
7
4
6
Завершен
22.05
Nieto/Yanguas Nieto/Yanguas Gil/Ruiz Gil/Ruiz
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
22.05
Leal/Guerrero Leal/Guerrero Galan/Chingotto Galan/Chingotto
0
2
2
6
4
6
Завершен
22.05
Rubio/Ruiz Rubio/Ruiz Chozas/Gutierrez Chozas/Gutierrez
1
2
6
1
3
6
1
6
Завершен
Комментарии к матчу
