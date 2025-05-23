23.05.2025
Смотреть онлайн Coello/Tapia - Goenaga/Hernandez 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Coello/Tapia — Goenaga/Hernandez, 1/8 финала . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Goenaga/Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Coello/Tapia
Goenaga/Hernandez
0 побед
1 победа
0%
100%
01.10.2025
Coello/Tapia
0:0
Goenaga/Hernandez
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
78%
44%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
