21.05.2025
Смотреть онлайн Хонори Кояма - Hinata Furutani 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Хонори Кояма — Hinata Furutani . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
80%
9%
Комментарии к матчу