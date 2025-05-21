Смотреть онлайн Хонори Кояма - Hinata Furutani 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Хонори Кояма — Hinata Furutani . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .