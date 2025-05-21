21.05.2025
Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Yuka Naito 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Шихо Тсужиока — Yuka Naito . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(7:6, 3:6, 6:3)
2 : 1
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Yuka Naito - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
56%
55%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
Комментарии к матчу