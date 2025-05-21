21.05.2025
Смотреть онлайн Gonzalez/Abud - Galan/Chingotto 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Gonzalez/Abud — Galan/Chingotto, 1/16 финала . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
57%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
