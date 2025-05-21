Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Gonzalez/Abud - Galan/Chingotto 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Gonzalez/AbudGalan/Chingotto, 1/16 финала . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Gonzalez/Abud
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
21 мая 2025
Galan/Chingotto
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Gonzalez/Abud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
57%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Игры 1/16 финала
22.05
Munoz/Gutierrez Munoz/Gutierrez Stupaczuk/Lebron Stupaczuk/Lebron
0
2
0
6
2
6
Завершен
22.05
Aragon/Dehnike Aragon/Dehnike Mourino/Fernandez Cano Mourino/Fernandez Cano
0
2
0
6
2
6
Завершен
21.05
Coello/Tapia Coello/Tapia Deus/Deus Deus/Deus
2
0
6
3
6
2
Завершен
21.05
Nieto/Yanguas Nieto/Yanguas Campagnolo/Sager Campagnolo/Sager
2
0
6
2
6
3
Завершен
21.05
Patiniotis/Gala Patiniotis/Gala Navarro/Bergamini Navarro/Bergamini
0
2
6
7
3
6
Завершен
21.05
Gonzalez/Abud Gonzalez/Abud Galan/Chingotto Galan/Chingotto
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.05
Gonzalez Luque/Sanz Gonzalez Luque/Sanz Aguirre/Alfonso Aguirre/Alfonso
2
1
4
6
6
2
6
3
Завершен
20.05
Bautista/Alonso Bautista/Alonso Rubio/Ruiz Rubio/Ruiz
0
2
2
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
