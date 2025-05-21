Смотреть онлайн Gonzalez/Abud - Galan/Chingotto 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Gonzalez/Abud — Galan/Chingotto, 1/16 финала . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.