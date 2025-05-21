21.05.2025
Смотреть онлайн Patiniotis/Gala - Navarro/Bergamini 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Patiniotis/Gala — Navarro/Bergamini, 1/16 финала . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Navarro/Bergamini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Patiniotis/Gala - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Navarro/Bergamini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Patiniotis/Gala - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Navarro/Bergamini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Navarro/Bergamini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Patiniotis/Gala
Navarro/Bergamini
0 побед
0 побед
0%
0%
29.05.2025
Patiniotis/Gala
:
Navarro/Bergamini
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
55%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу