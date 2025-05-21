Смотреть онлайн Patiniotis/Gala - Navarro/Bergamini 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Patiniotis/Gala — Navarro/Bergamini, 1/16 финала . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.