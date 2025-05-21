21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Trelew WD: Beveraggi Lespiau/Castillo — Ayala/Salazar . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .
ITF W15 Trelew WD
Завершен
(6:7, 7:6, 1:0)
2 : 1
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ayala/Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Beveraggi Lespiau/Castillo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ayala/Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Beveraggi Lespiau/Castillo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ayala/Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Beveraggi Lespiau/Castillo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ayala/Salazar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Beveraggi Lespiau/Castillo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ayala/Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
63%
68%
Реализация брейк - пойнтов
23%
38%
