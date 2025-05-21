21.05.2025
Смотреть онлайн Castro Zunino/Trigosso - Bernardes/Lages 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Trelew WD: Castro Zunino/Trigosso — Bernardes/Lages . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Trelew WD
Завершен
(6:2, 4:6, 1:0)
2 : 1
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bernardes/Lages - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Castro Zunino/Trigosso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bernardes/Lages - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Castro Zunino/Trigosso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Bernardes/Lages - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Bernardes/Lages - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Bernardes/Lages - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Bernardes/Lages - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Bernardes/Lages - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Castro Zunino/Trigosso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Castro Zunino/Trigosso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Bernardes/Lages - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
