21.05.2025
Смотреть онлайн Aiassa/M-Maruca - Ccuno/Vergara Rivera 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Trelew WD: Aiassa/M-Maruca — Ccuno/Vergara Rivera . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Trelew WD
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aiassa/M-Maruca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ccuno/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Aiassa/M-Maruca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Aiassa/M-Maruca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ccuno/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Aiassa/M-Maruca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aiassa/M-Maruca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ccuno/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Aiassa/M-Maruca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ccuno/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ccuno/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
50%
69%
Реализация брейк - пойнтов
10%
44%
