21.05.2025
Смотреть онлайн Мисаки Мацуда - Хикару Сато 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Мисаки Мацуда — Хикару Сато . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Andong
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
64%
58%
Реализация брейк - пойнтов
40%
40%
