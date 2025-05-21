21.05.2025
Смотреть онлайн Jarrod Joyce - Аоран Ванг 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Jarrod Joyce — Аоран Ванг . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 0:0)
1 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jarrod Joyce - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jarrod Joyce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jarrod Joyce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jarrod Joyce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jarrod Joyce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Jarrod Joyce - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
74%
77%
Реализация брейк - пойнтов
20%
0%
