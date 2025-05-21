21.05.2025
Смотреть онлайн Киан Сун - Шаоюнь Лю 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Киан Сун — Шаоюнь Лю . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Шаоюнь Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шаоюнь Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Шаоюнь Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Шаоюнь Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
3
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
71%
59%
Реализация брейк - пойнтов
55%
44%
Комментарии к матчу