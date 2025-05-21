21.05.2025
Смотреть онлайн MooBeen Kim - Seung Woo Cho 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: MooBeen Kim — Seung Woo Cho . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - MooBeen Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Seung Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Seung Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Seung Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Seung Woo Cho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Seung Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Seung Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Seung Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
60%
87%
Реализация брейк - пойнтов
20%
45%
