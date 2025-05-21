Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Юиди Янг - Jiayou Li 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Юиди Янг — Jiayou Li . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Maanshan
Юиди Янг
Завершен
(6:3, 4:6, 6:1)
2 : 1
21 мая 2025
Jiayou Li
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юиди Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
58%
35%
Реализация брейк - пойнтов
69%
32%
