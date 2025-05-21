21.05.2025
Смотреть онлайн Сук-Хюн Чу - Джеун Джун Ким 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Сук-Хюн Чу — Джеун Джун Ким . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(6:3, 3:6, 1:2)
1 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Seokhyeon Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Seokhyeon Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Джеун Джун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Seokhyeon Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джеун Джун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джеун Джун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Джеун Джун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
65%
Реализация брейк - пойнтов
27%
50%
Комментарии к матчу