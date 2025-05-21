21.05.2025
Смотреть онлайн Yua Taka - Chan-Yeong Oh 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Yua Taka — Chan-Yeong Oh . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yua Taka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
Комментарии к матчу