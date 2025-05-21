21.05.2025
Смотреть онлайн Сора Фукуда - Чен Донг 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Сора Фукуда — Чен Донг . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
84%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу