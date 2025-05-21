Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Fumin Jiang - Шэн Тан 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Fumin JiangШэн Тан . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Fumin Jiang
Завершен
(6:2, 2:6, 6:3)
2 : 1
21 мая 2025
Шэн Тан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Fumin Jiang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
8
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
71%
78%
Реализация брейк - пойнтов
75%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
21 Ноября
03:37
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
21 Ноября
03:07
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Даллас Даллас
Ванкувер Ванкувер
21 Ноября
06:07
Звезда Москва Звезда Москва
ХК Челмет ХК Челмет
21 Ноября
13:00
Омские Крылья Омские Крылья
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
21 Ноября
16:00
Зауралье Курган Зауралье Курган
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
21 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA