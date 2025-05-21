21.05.2025
Смотреть онлайн Fumin Jiang - Шэн Тан 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Fumin Jiang — Шэн Тан . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:2, 2:6, 6:3)
(6:2, 2:6, 6:3)
2 : 1
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Fumin Jiang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Fumin Jiang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Fumin Jiang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
71%
78%
Реализация брейк - пойнтов
75%
67%
Комментарии к матчу