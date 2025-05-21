21.05.2025
Смотреть онлайн Карол Янгсух Ли - Киса Йошиока 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Карол Янгсух Ли — Киса Йошиока . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Киса Йошиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
75%
47%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
Комментарии к матчу