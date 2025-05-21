21.05.2025
Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Хикару Сираиси 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Andong: Юй Сун Пак — Хикару Сираиси . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Andong
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
83%
57%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
