23.05.2025

Смотреть онлайн Karina Dunda - Валентини Грамматикопулу 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Karina DundaВалентини Грамматикопулу . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 01.

МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 01
UTR Pro Budapest Women
Karina Dunda
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
23 мая 2025
Валентини Грамматикопулу
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Karina Dunda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Karina Dunda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
23%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
70%
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA