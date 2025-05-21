21.05.2025
Смотреть онлайн Taiyo Kurata - Taichi Wakamatsu 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Taiyo Kurata — Taichi Wakamatsu . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 03.
МСК, Корт: Meikai University - Court 03
UTR Pro Urayasu
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
21 мая 2025
Комментарии к матчу